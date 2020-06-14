Александрова разрыдалась из-за смертельной трагедии

Популярная актриса Марина Александрова высказалась по поводу главной темы недели. Сейчас все активно обсуждают устроенное Михаилом Ефремовым пьяное ДТП. Актер принял наркотики, залил их алкоголем и отправился кататься по вечерней Москве. Итогом его странных "развлечений" стал труп. В аварии погиб простой русский мужчина, работавший в курьерской службе.
Пройти мимо такой резонансной истории не могла и Марина Александрова. Она призналась, что дня нее случившееся с Михаилом Ефремовым стало настоящим ударом. Своими чувствами артистка поделись в сториз в инстаграм-аккаунте.
"Трагедия для всех! Я плачу и признаюсь, что тяжело переживаю", – написала Александрова.
До этого большое участие в трагедии Михаила Ефремова выразила певица Любовь Успенская. Она попыталась объяснить вопиющий проступок артиста тяжелым душевным состоянием из-за отсутствия работы на карантине.
Артистка призналась, что незадолго до случившегося виновник смертельного ДТП звонил ей, хотя раньше делал это редко. Успенская укоряет себя, что не почувствовала, что Ефремов находится на краю, и не успела помочь ему справиться с депрессией. Впрочем, оправдывать друга она не стала, ведь кутеж артиста стал причиной гибели человека.
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