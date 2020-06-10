Загремевшая в больницу Муцениеце рассказала о дорогущем лечении

Агату Муцениеце выписала из клиники в подмосковном Лапино. Она призналась, что украла из медучреждения яблоко.

Артистка лечилась от бронхита. Она разместила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта видео. Девушка посетовала на то, что во время ее пребывания в стационаре погода сильно изменилась – стало жарко.

Агата Муцениеце уезжала в футболке без бюстгальтера, а пальто несла в руках. Актриса хотела оставить себе что-то на память о дорогостоящем лечении в Лапино, поэтому стащила оттуда яблоко. Дома жена Павла Прилучного призналась, что очень скучала по кондиционеру, которого не было в больничной палате.

Лечение Агаты Муцениеце оплатил ее муж. Павел Прилучный перевел на счет артистки 400 тысяч рублей.

Напомним, что артисты, прожившие в браке девять лет, расстаются. Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись в феврале 2020 года. Актриса рассказала в соцсетях шокирующие подробности их отношений. По словам знаменитости, супруг поднимал на нее руку и вел себя агрессивно по отношению к детям.