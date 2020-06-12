"На грани голода": коронавирус больно ударил по семье Нагиева

Популярный актер рассказал, что его брат Евгений владеет небольшим бизнесом: он содержит отель в Санкт-Петербурге. Чтобы выплатить персоналу зарплату, родственнику звезды пришлось продать машину.
Поступок брата сильно удивил Дмитрия Нагиева. Актер не ожидал, что Евгений способен жертвовать своими интересами ради других. "Это в моих глазах невероятно подняло брата", – поделилась звезда сериала "Физрук".
По его словам, сейчас актерская среда переживает непростой период. Многие деятели искусства находятся на грани голода. "Это катастрофа, просто катастрофа", – возмутился Дмитрий Нагиев в интервью для издания "7Дней".
Отметим, что сам артист оказался удачливее коллег. Во время режима самоизоляции он работал над проектом под названием "Нагиев на карантине". Дмитрий признался, что согласился на роль, чтобы не сойти с ума дома.
К удивлению знаменитости сериал понравился россиянам. Проект получил высокие оценки. Сейчас создатели работают над вторым сезоном. Дмитрий Нагиев выразил надежду, что в новых эпизодах будут элементы фантастики.
Популярные темы форума
Русские
Почему у Путина снизился рейтинг?
Почему женщина становится страшная
а вы будете голосовать?
Ефремов ДТП
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Не хочу большой бюст!
Юля Норкина
Джигарханян снова в больнице.
Карантин отменили!!!