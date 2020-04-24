Скрывавший младших детей Нагиев готов их рассекретить

Актер готовит поклонникам сюрприз. Дмитрий Нагиев, возможно, покажет публике младших детей.

Сейчас актер снимается в сериале "Нагиев на карантине". Премьера теленовеллы состоится 30 апреля на видеоплатформе Okko.

Сюжет картины строится вокруг самого Дмитрия. Из-за вспышки коронавируса артист оказался в новой для себя реальности: больше нет съемок, корпоративов и круглосуточной занятости. Нагиеву придется привыкать к другой жизни. Теперь знаменитость занимается садоводством, общается с курьерами и выращивает картофель на случай нехватки продовольствия.

В сериале "Нагиев на карантине" появятся многие звезды отечественного шоу-бизнеса и известные кинодеятели. Также есть вероятность, что поклонники смогут наконец увидеть младших детей Дмитрия Нагиева. Проект будет состоять из десяти серий по 15 минут каждая.

Напомним, актер тщательно скрывает свою личную жизнь. Точно известно, что у знаменитости есть 30-летний сын Кирилл. Дмитрий Нагиев впервые стал отцом в браке с артисткой Алисой Шер.

В 2015 году появились слухи, что артист женился во второй раз. Поговаривали, что избранница Нагиева далека от публичной жизни. В этих отношениях, как говорят, родился второй сын Дмитрия. Появление ребенка звезда не афишировала. Между тем в интервью Юрию Дудю Дмитрий Нагиев проговорился, что у него не один отпрыск. Также, если верить сплетням, Дмитрий является отцом прелестной девочки, которая очень на него похожа.