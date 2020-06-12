"Прямо сестрички": мама Елены Захаровой удивила моложавым видом

Елена Захарова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте несколько совместных снимков с мамой Натальей Георгиевной. На первом фото актриса нежно обнимает родительницу, на втором – заботливо держит за руку, а на третьем – запечатлены с нежными улыбками на лице.
Захарова написала, что благодарна матери за жизнь, а также за любовь и поддержку "во всем и всегда". Актриса считает свою маму самой лучшей на свете. Она пожелала Наталье Георгиевне здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Коллеги и поклонники Елены присоединились к поздравлениям. В комментариях отметились актрисы Наталия Антонова, Анна Чурина, Елена Ксенофонтова и Екатерина Вуличенко. Некоторые подписчики заметили, что мама Захаровой выглядит весьма молодо. "Прямо сестрички", "Очень красивые", "Я думала подружка, очень молодая мама, присоединяюсь к поздравлению", – написали пользователи Сети.
Напомним, в начале года Елена Захарова пришла на "Вечернее шоу" Аллы Довлатовой и рассказала о тяжелым моментах в жизни. Актриса вспомнила, как похоронила восьмимесячную дочь.
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