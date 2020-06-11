Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Четверг
11 июня
Лента новостей
20:59
Мишустин рассказал о влиянии COVID-19 на экономику России
20:58
Борисова жаждет сурового наказания для Ефремова
20:20
Дочь Ефремова облила помоями наживающегося на чудовищной трагедии Малахова
20:19
Топалов выдохнул с облегчением после скандала с Тодоренко
19:56
Собчак завидует мертвому наркоману из-за роскошных похорон
19:52
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:42
"Это только видимая часть айсберга": Петросян выступил со срочным заявлением
19:23
Дочь встала на защиту нарушившего домашний арест Ефремова
18:45
Ефремов получил более 150 штрафов за время владения попавшим в аварию автомобилем
18:27
Детей Миддлтон настигло жестокое разочарование
18:27
Брошенная жена простила разлучницу и Кокшенова: Подарил две квартиры
18:20
Под Москвой поймали наркодилера с килограммом героина
18:01
Под Москвой полицейского задержали при получении крупной взятки
17:46
Внезапная остановка сердца: "сестричка" Началовой сообщила о смерти отца
17:45
Герой шоу "Холостяк" об отношениях со знойной кубинкой: Вижу матерью своих детей
17:41
Пенсионеры в России получат единовременную выплату: названа сумма
17:32
"Меня стало тошнить": Юлиан из-за крика Анастасии в постели отказался от секса с женщинами
17:29
Полуживую мать погибшего в ДТП с Ефремовым под руки отводили от гроба
17:22
Банк забрал квартиру у наследников умершего Яковлева из "Иванушек"
17:20
Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
16:56
Гороскоп выходные, 12-14 июня 2020 года
16:56
Вот это поворот: 19-летняя дочь Ефремова сообщила о детях
16:53
Рубцова рассказала о возобновлении работы над сериалом "СашаТаня": Поцелуи в кадре будут
16:38
"Ты такая крутая телка": нежный поцелуй Бузовой и Успенской попал на видео
16:34
Нищий Гоген Солнцев сбежал из Москвы
16:33
Шокирующие данные о деле Ефремова: Нужно ли делать так, чтобы на его совести было два трупа?
16:13
Алкоголь разрушил жизни звезд сериала "Граница. Таежный роман": Ефремов, Башаров, Панин
16:04
Судмедэксперты прокомментировали известие о попытке самоубийства Ефремова
16:04
Заявлено о встрече Волочковой с Фоменко после слов о ее беременности
16:01
Связавшийся с бывшей женой Бандерас разозлил возлюбленную
15:47
Стало известно о нарушении взятым под стражу Ефремовым запрета
15:37
Стал известен главный соперник Лукашенко на президентских выборах
15:30
"Это стало открытием": в любимом баре Ефремова не знали о наличии у актера автомобиля
15:17
Ушедший от Гагариной муж винит себя в смерти отца
15:15
Родственникам убитого Ефремовым водителя дали совет: Решите все мирным путем
14:57
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
14:50
Ефремова увезли на допрос из-за сбыта наркотиков
14:49
"Грустно, что я так и не родила": исповедь Елены Камбуровой
14:44
Постаревшая Катя Лель ужаснула россиян
14:34
Галкин накинулся на "склоняющих" Пугачеву журналистов: Нам не нужна финансовая помощь!
14:06
Федор Бондарчук о новом сериале Семена Слепакова "Окаянные дни": Зарисовка нашего общества на удаленке
14:03
В Кремле отреагировали на заявление ВОЗ о странностях в показателях смертности от коронавируса
13:57
"Маленькая принцесса": Агаларов умилил играми с младшей дочкой (видео)
13:53
Популярная актриса отбила мужчину у законной жены: Мое спасение от всего
13:37
"Ты мое топливо": Екатерина Андреева показала идиллию с мужем
13:36
Гнил заживо в грязи и вони: вскрылись жуткие обстоятельства смерти известного артиста
13:21
Квартир на полмиллиарда: как живет алкаш-убийца Михаил Ефремов
13:19
Зак Брафф допустил появление полнометражной версии сериала "Клиника"
13:11
"Мороз по коже": Самбурская с окровавленным лицом напугала народ
12:54
Джигурда уехал от возлюбленной и тайно женился в Киеве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Суд вынес решение по делу Ефремова после вызова скорой помощи в зал
"Сами не без греха": Бородина встала на защиту Ефремова
Избежать тюрьмы пьяному душегубу Ефремову помогут наркотики
"Уходят огромные деньги": алкаш-убийца Ефремов может откупиться от тюрьмы
"Он гений! Ему можно все!": бывшая жена оправдала устроившего смертельное ДТП Ефремова
Шоу-бизнес
Топалов выдохнул с облегчением после скандала с Тодоренко

Топалов выдохнул с облегчением после скандала с Тодоренко

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram.com/vladtopalovofficial
Скандал, который разгорелся после резких слов Регины Тодоренко о домашнем насилии, практически не обсуждается в последнее время. Супруг телеведущей Влад Топалов надеется, что черная полоса в их жизни скоро закончится.
прочитано 376 раз

В апреле Регина Тодоренко во время интервью изданию PeopleTalk заявила, что в домашнем насилии виновата сама жертва. Высказывание телеведущей "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?" вызвало бурное обсуждение. Пользователи Сети, которые категорически не согласились с мнением знаменитости, устроили против нее травлю.

ПО ТЕМЕ

Чтобы не потерять последние контракты: Тодоренко решила снять фильм о домашнем насилии

"Буду драться!": Топалов кричит из-за глумления над побитой Тодоренко

После этого Тодоренко лишилась множества рекламных контрактов, звания "Женщина года" и прочего. Однако не долго Регина "обтекала". Она развернула целую кампанию, чтобы реабилитироваться. Телеведущая пожертвовала миллионы рублей в благотворительные фонды, а также сняла документальный фильм в поддержку жертв насилия.

Вероятно, Регине удалось отвести от себя повышенное внимание критикующих людей, ведь последний месяц практически никто ее не задевает. Супруг телеведущей Влад Топалов написал в своем инстаграм-аккаунте, что очень хочет, чтобы все наладилось. Певец процитировал художника Винсента Ван Гога:

"Мне очень нравится поговорка: "Как станет хуже некуда, так и на лад пойдет". По временам я спрашиваю себя, не стало ли нам действительно "хуже некуда", потому что мне очень уж желательно, чтобы все наконец "пошло на лад".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, в конце апреля Влад Топалов яростно отбивался от злопыхателей, которые набрасывались на его семью. Певец не понимал, как могут люди желать его сыну сгореть в огне.

Автор: 11 июня 2020, 20:19 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Топалова сняли с поэтессой вместо беременной Тодоренко

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Порошенко могут арестовать из-за "явно преступного приказа"
Лукашенко предупредил о Майдане в Минске: Сформируют группы боевиков
Политолог объяснил грубое поведение Лукашенко: Обезумел от страха
Три причины, почему Лукашенко отказался признать российский Крым

Шоу-бизнес

Внезапная остановка сердца: "сестричка" Началовой сообщила о смерти отца
Герой шоу "Холостяк" об отношениях со знойной кубинкой: Вижу матерью своих детей
"Меня стало тошнить": Юлиан из-за крика Анастасии в постели отказался от секса с женщинами
Банк забрал квартиру у наследников умершего Яковлева из "Иванушек"

Проишествия

Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!
Михаила Ефремова предложили судить за умышленное убийство
Трое пострадавших: на юго-западе Москвы мужчина открыл стрельбу
Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Избежать тюрьмы пьяному душегубу Ефремову помогут наркотики

У артиста есть реальная возможность избежать сурового наказания
Шоу-бизнес

Постаревшая Катя Лель ужаснула россиян

Артистка сменила имидж
Видео

"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном

Продюсер похвасталась успехами наследника
Шоу-бизнес

Популярная актриса отбила мужчину у законной жены: Мое спасение от всего

Артистка не стесняется своего счастья

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года
Гороскоп выходные, 12-14 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Все достигнуто": в возвращении Загитовой на лед усомнились
"Ему нравится": жена Мамаева рассказала о драках в семье
Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки
Загитова лишилась крупной суммы из-за смертельной пандемии

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+