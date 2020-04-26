"Буду драться!": Топалов кричит из-за глумления над побитой Тодоренко

Буквально утром текущего дня в СМИ обвиняли Влада Топалова в том, что он не заступился за супругу, которую второй день поливают грязью из-за резонансных слов о домашнем насилии. Судя по всему, у него закончилось терпение.
Топалов обнародовал в своем "Инстаграме" большой пост о том, как он и его супруга Регина Тодоренко отреагировали на весь негатив, свалившийся на звездную пару за последнее время. По словам Влада, его жена тяжело переживает ситуацию и плачет. Обращение певца получилось весьма эмоциональным. Кажется, будто Влад кричит с надрывом из-за несправедливости. А ненавистники с удовольствием продолжают добивать Тодоренко оскорблениями.
Кроме того, Топавлов заверил, что будет защищать свою семью любой ценой. Если того потребует ситуация, он будет драться. Певец призвал злопыхателей обращаться лично к нему в том случае, если нужно высказать недовольство из-за слов Тодоренко.
Напомним, что травлю звезды шоу "Орел и решка" развернули на днях из-за резонансного интервью. Регина Тодоренко рассуждала на тему домашнего насилия и заявила, что 70% женщин не против, чтобы их избивали мужья.
Стоит отметить, что ничего оскорбительного знаменитость не сказала. При этом непопулярная точка зрения оказалось поводом для угроз и чудовищных пожеланий.
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