Чтобы не потерять последние контракты: Тодоренко решила снять фильм о домашнем насилии

В прошлую пятницу артистка в интервью задала риторический вопрос, что, мол, сделали женщины для того, чтобы их не били? На девушку набросились со всех сторон: коллеги отвернулись от знаменитости, международные организации разорвали рекламные контракты, а россияне затравили звезду в Сети.
Телеведущей не помогла даже попытка объяснить свою позицию – стало только хуже. Супруг девушки Влад Топалов также повел себя некорректно. Он занимался тем, что лично в "Инстаграм" посылал на три буквы всех, кто посмел осудить его жену.
Регина Тодоренко все же признала ошибку и принесла извинения. Впрочем, мало кто ее поддержал. Как стало известно, девушка намерена попытаться восстановить репутацию. Знаменитость начала работу над документальным фильмом о домашнем насилии.
Об этом заявила популярный блогер и феминистка Саша Митрошина. Инфлюенсер с многомиллионной аудиторией в своем телеграм-канале "Митрошина негодует" заявила, что в среду к ней приедет Регина Тодоренко, чтобы взять интервью по теме насилия в семье. Также ей известно, что фильм от опальной телеведущей должен выйти в пятницу.
Не вполне ясно, насколько качественной может быть лента, сделанная наскоро. Возможно, благодаря этому фильму Тодоренко надеется продемонстрировать свою изменившуюся позицию и удержать оставшихся рекламодателей. Напомним, что уже несколько компаний прекратили с ней сотрудничество, а именно Pampers (Procter & Gamble) и PepsiCo.
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