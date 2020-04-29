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Чтобы не потерять последние контракты: Тодоренко решила снять фильм о домашнем насилии

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В конце прошлой недели Регина Тодоренко сделала неосторожное заявление по поводу жертв домашнего насилия. После этого разразился громкий скандал.
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В прошлую пятницу артистка в интервью задала риторический вопрос, что, мол, сделали женщины для того, чтобы их не били? На девушку набросились со всех сторон: коллеги отвернулись от знаменитости, международные организации разорвали рекламные контракты, а россияне затравили звезду в Сети.

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Народ затравил Тодоренко

Телеведущей не помогла даже попытка объяснить свою позицию – стало только хуже. Супруг девушки Влад Топалов также повел себя некорректно. Он занимался тем, что лично в "Инстаграм" посылал на три буквы всех, кто посмел осудить его жену.

Регина Тодоренко все же признала ошибку и принесла извинения. Впрочем, мало кто ее поддержал. Как стало известно, девушка намерена попытаться восстановить репутацию. Знаменитость начала работу над документальным фильмом о домашнем насилии.

Об этом заявила популярный блогер и феминистка Саша Митрошина. Инфлюенсер с многомиллионной аудиторией в своем телеграм-канале "Митрошина негодует" заявила, что в среду к ней приедет Регина Тодоренко, чтобы взять интервью по теме насилия в семье. Также ей известно, что фильм от опальной телеведущей должен выйти в пятницу.

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Не вполне ясно, насколько качественной может быть лента, сделанная наскоро. Возможно, благодаря этому фильму Тодоренко надеется продемонстрировать свою изменившуюся позицию и удержать оставшихся рекламодателей. Напомним, что уже несколько компаний прекратили с ней сотрудничество, а именно Pampers (Procter & Gamble) и PepsiCo.

Автор: 29 апреля 2020, 16:29
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