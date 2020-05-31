Заявившая о нетрадиционной ориентации дочь Ефремова задумалась об усыновлении ребенка

Дочь актеров Михаила Ефремова и Ксении Качалиной стала героиней шоу "Секрет на миллион". В эфире программы наследница призналась, что испытывает влечение к девушкам.

Новый выпуск был посвящен наследникам популярных артистов. На съемочной площадке появились дочь актера Михаила Ефремова, сын музыканта Олега Газманова, дочь телеведущего Леонида Якубовича, сын артистки Елены Яковлевой и другие. Звездные дети поделились с Лерой Кудрявцевой своими самыми сокровенными секретами.

В эфире шоу наследница Михаила Ефремова и Ксении Качалиной сделала неожиданное заявление. Анна-Мария рассказала, что встречается с девушкой. Более того, она не причисляет себя ни к мужскому, ни к женскому полу, и называет себя небинарной персоной.

Девушка отметила, что не считает свое увлечение следствием моды. Анна-Мария добавила, что Михаил Ефремов уже познакомился с ее избранницей и относится к ее влюбленности спокойно. Что думает об этом актриса Ксения Качалина, наследница не уточнила.

Рассказала дочь актера и о своих планах. Анна-Мария хочет узаконить отношения со своей девушкой и купить особняк за границей, например, в Великобритании. Наследница Михаила Ефремова также допустила, что в будущем может взять ребенка из детдома. "Таким детям действительно нужно хорошее воспитание", – подчеркнула она.