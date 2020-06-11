Родственникам убитого Ефремовым водителя дали совет: Решите все мирным путем

Накануне Илья Яббаров отметил, что Михаил Ефремов, устроивший смертельную аварию, уже наказан, поэтому не стоит судить его строго. Наконец, стало понятно, почему участник шоу "Дом-2" придерживается такой позиции.

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