Популярная актриса отбила мужчину у законной жены: Мое спасение от всего

Новой гостьей программы "Судьба человека" стала Марина Есипенко. Актриса рассказала о том, как начался ее роман с бардом Олегом Митяевым.

До знакомства с артисткой музыкант был уже дважды женат. Когда они начали встречаться, тоже был несвободен. Как отметила актриса, Олег Митяев стал ее спасением от всего, что было раньше.

Она так сильно влюбилась, что не думала о будущем. "Мне словно дали кислородный баллон – настолько хотелось счастья", – говорит Марина Есипенко в эфире шоу "Судьба человека".

Звезда заявила, что была готова ради мужчины бросить театр! Артистка поняла, что именно от Олега Митяева хочет родить малыша. Правда, пока девушка мечтала о совместном будущем, у барда появился ребенок от законной жены. Есипенко даже подумывала расстаться с музыкантом, но поняла, что они не смогут друг без друга.

Спустя некоторое время Марина узнала, что беременна. Как только это случилось, актриса почувствовала, что уже ничто не сможет разлучить ее с Олегом Митяевым. В эфире программы "Судьба человека" звезда заверила, что за 25 лет ни разу не пожалела об отношениях с музыкантом.

Знаменитость призналась, что они с мужем чувствуют друг друга на расстоянии. Конечно, ссорятся, как и все пары, но за все эти годы у них ни разу не возникало желания расстаться.

До встречи с Олегом Митяевым Марина Есипенко 11 лет прожила с Никитой Джигурдой. Артист после разрыва говорил, что как-то раз застал подругу в постели с бардом, мол, вернулся домой раньше, а она не одна – устроил скандал.

Однако актриса в эфире шоу "Судьба человека" опровергла эту информацию. Действительно был момент, когда Джигурда пришел к ней в квартиру, когда там был Митяев. Правда, на тот момент они с эпатажной звездой месяца четыре как не встречались. "Мое сердце было окаменелым к нему, я любила другого", – говорит Есипенко.