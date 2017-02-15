Олег Митяев вывел в свет повзрослевшую дочь

В Москве прошел юбилейный вечер в честь 80-летия Центрального дома актера. На мероприятии отметилось множество прославленных артистов. Причем многие из них появились вместе с детьми. Так, Татьяна Догилева вышла в свет с дочерью Екатериной, а Олег Митяев привел с собой наследницу Дарью.