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Среди студентов будущая актриса, как говорят, не блистала
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Фев. 15, 2017
просмотры: 123

Олег Митяев вывел в свет повзрослевшую дочь

567

В Москве прошел юбилейный вечер в честь 80-летия Центрального дома актера. На мероприятии отметилось множество прославленных артистов. Причем многие из них появились вместе с детьми. Так, Татьяна Догилева вышла в свет с дочерью Екатериной, а Олег Митяев привел с собой наследницу Дарью.

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