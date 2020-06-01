"Старикашки": оклемавшихся Бабкину и Васильева погнали со сцены

Звезда поделилась в своем инстаграм-аккаунте снимком с коллегой по съемочной площадке "Модного приговора" на Первом канале Александром Васильевым. К слову, телеведущий тоже не так давно оклемался от болезни – он перенес коронавирус.
В подписи к снимку Надежда Бабкина отметила, что они стараются не касаться друг друга, хотя и выздоровели. Для фотосессии исполнительница выбрала эффектный приталенный жакет в неоновом оранжевом оттенке и брюки-бананы. Образ звезды дополнили классические кожаные лоферы и золотистые серьги.
Поклонники осыпали знаменитость комплиментами. Нашлись и злопыхатели, которые сочли, что Надежде Бабкиной и Александру Васильеву пора уступить дорогу молодым коллегам.
"Старикашки! Все лезут на экран и сцену! Фу!", "А в глазах у обоих – какое-то отчаяние... Видно же, что уже самим не в радость клоунами скакать. Ну так отойдите на покой, поживите в свое удовольствие, с семьей время проведите. Неужели денег мало?" – высказались хейтеры о Надежде Бабкиной и историке моды.
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