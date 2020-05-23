Шансы выжить были минимальны: всплыли сенсационные данные о болезни Бабкиной

Певица Надежда Бабкина перенесла тяжелое заболевание. Организм артистки смог победить смертельный вирус, однако врачи были уверены, что звезда не выживет.



Королева эстрады Надежда Бабкина недавно излечилась от коронавируса. О ее состоянии ходило много устрашающих слухов. Накануне певица сама сказала, что находилась буквально на пороге смерти.

Раньше звезда уже говорила, что ее легкие были поражены на 80%. Теперь она решила признаться, что врачи давали крайне неутешительные прогнозы на ее выздоровление. От специалистов Надежде Бабкиной пришлось услышать практически приговор. “Надь, теперь мы можем тебе сказать – пять процентов жизни тебе оставалось…”, – передала слова медиков артистка.

Врачи не могли озвучить такой устрашающий прогноз, пока Надежда Бабкина боролась за жизнь в реанимации. После того, как она сумела победить болезнь, доктора признались, что шансов на жизнь было очень мало, передает “Комсомольская правда”.

Кстати, сейчас артистка чувствует себя хорошо и уже успела посетила свой театр “Русская песня”, где рассказала коллективу, как боролась с двусторонней пневмонией. Кроме того, звезда вышла на работу и уже снялась в нескольких передачах.

К слову, после страшной болезни Надежда Бабкина только похорошела. Перед недавним 70-летним юбилеем артистка уже скидывала 23 килограмма, а после тяжелого заболевания ушло еще более 10 килограммов.