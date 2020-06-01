"А как же я?": малолетние сын и дочь сбежали от ошарашенной Арбениной

Марта и Артем взяли одежду, еду, своих любимых домашних животных, изучили инструкцию к внедорожнику и нажали на газ... "А как же я?" – была ошарашена Диана. К счастью, все это случилось только в клипе на песню "Казино", который представила Диана Арбенина.
Долгие съемки, бесконечные дубли, коптер, улетевший на соседний участок, строптивая машина, газующая в никуда – так рождалась история о семье, приключениях и любви. "Наблюдала за детьми, видела, как им непросто с непривычки обучаться дистанционно, и как они мечтают захлопнуть Zoom и убежать на улицу. Так и родилась эта веселая, но, понятно, несерьезная история побега", – рассказала Арбенина.
"Этот клип случился отчасти благодаря карантину. Парадоксально, но, если бы не он, мне не пришло бы в голову сделать классный, веселый и добрый ролик, именно в домашних и дорогих сердцу локациях. Ведь в это непростое время мы как никогда раньше понимаем, как нам дороги наши близкие. Ведь рок-н-ролл – это не героический профиль, это внутренняя молодость и умение во всем, что тебе предлагает жизнь, находить ироничную сторону, и не бояться казаться смешным", – улыбается Диана.
"Съемки в клипе мне очень понравились. А еще один из двух дней мы не учились, и это тоже очень понравилось! Было иногда сложно – очень много дублей, но все равно здорово! Больше всего мне понравилось, как мы запихивали собаку Гришу в багажник, а еще смотреть, как работают операторы, в будущем хочу быть именно оператором", – призналась Марта Арбенина
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