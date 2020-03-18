Арбенина вышла замуж за уголовника

Утонченная и женственная Диана Арбенина – жена гангстера, уголовника! Возможно ли такое? Возможно, если речь идет о клипе. 20 марта состоится радиопремьера весеннего сингла "Казино", в клипе на который Арбенина вновь стала мужней женой. Правда, члена преступного сообщества...
Вот что говорит о композиции Диана Арбенина: "Как известно, мужчин делают такими, какие они есть, именно женщины. Подруга жизни наполняет мужчину уверенностью, силой, мужественностью и бесстрашием. Это песня жены гангстера, которая до умопомрачения любит не только своего мужа, но и мир, в котором они существуют, и в котором каждый день может стать последним".
Выпуск сингла исполнительница прокомментировала на своей странице в социальной сети "Инстаграм": "Доброе утро, страна! Вот еще одна моя песня улетела в открытый космос весны 2020 года. Пусть дорога ее будет долгой и безмятежной. А я все больше уверена в том, что каждый из нас имеет шансы быть счастливым. Главное – уметь ждать. И я, кажется, этому наконец научилась".
Теперь многочисленные поклонники лидера группы "Ночные снайперы" гадают, может ли Арбенина выйти еще раз замуж по-настоящему? Ведь она достойна быть не только счастливой мамой двух детей, но и любимой женой.
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