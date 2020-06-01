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"Время не лечит": Макеева убита страшной трагедией

Анастасия Макеева. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса театра и кино Анастасия Макеева до сих пор не может прийти в себя после смерти близкого человека. Знаменитость поделилась с поклонниками болью.
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Брат актрисы умер на 28-м году жизни от менингита. Инфекцию он подхватил во время купания в реке. Сначала молодой человек испытал недомогание и свалил все на простуду, однако через некоторое время его самочувствие резко ухудшилось. Родственника актрисы доставили в больницу, где он позднее скончался.

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Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

В то время Анастасия Макеева находилась на гастролях, и мать с отцом до последнего старались скрыть от нее тревожные новости. Когда актриса узнала, что ее родственник ушел из жизни, то бросила все дела и отправилась к семье.

С момента смерти прошло уже много лет, но звезда с болью вспоминает о брате. В эфире программы "Однажды" она рассказала, что перенесла смерть родственника легче, чем родители. "Время не лечит. Это большая трагедия, я занималась здоровьем родителей в первую очередь", – поделилась Анастасия Макеева.

Знаменитость отметила, что до этого не знала, что такое горе. Самой большой бедой она тогда считала рукоприкладство бывшего мужа Алексея. Однако после смерти брата актриса переосмыслила свою жизнь. Сейчас она старается не вспоминать о бывшем возлюбленном, сообщает StarHit.

1 июня 2020, 10:55 Источник: "Однажды" ✓ Надежный источник

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