"Есть более талантливые, чем Анастасия": бывший муж публично унизил Макееву

Как рассказал артист, однажды он решил позвать на эпизодическую роль в спектакле свою бывшую девушку. Он отметил, что в тот момент гастроли были на грани срыва, поэтому, когда Светлана Бельская предложила помощь, сразу согласился. Тем более что мужчина прекрасно знал уровень ее подготовки – молодые люди встречались во время учебы в консерватории.
На тот момент Глеб Матвейчук состоял в браке с Анастасией Макеевой. Девушка исполняла в спектакле главную роль. Как отметил артист, Настя даже помогала Свете готовиться к выступлениям. "Она не претендовала на полноценный состав", – уточнил композитор в эфире шоу "Судьба человека".
Спустя некоторое время Анастасия Макеева в одном из интервью довольно резко прокомментировала работу коллеги по сцене, обвинив в непрофессионализме. По мнению звезды, у Бельской не было вокальных данных. "У Светы, вообще-то, есть высшее актерское образование", – отметил Глеб Матвейчук.
Артист добавил, что в тот момент его сильно покоробили слова супруги. Макеева не имела права негативно высказываться в адрес Бельской.
"Есть более талантливые, красивые, профессиональные актрисы, чем Анастасия, но это же не дает им права принижать достоинства других людей", – уверен продюсер.
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