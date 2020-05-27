Какая гадость: Макеева шокировала запущенными ногтями на ногах

Вы можете представить себе, чтобы Майя Плисецкая, Людмила Зыкина или Любовь Орлова хвастались интимными процедурами? Тут, мол, мне делают прическу, здесь трут спину, а там стригут ногти. Анастасия Макеева, прямо скажем, не Любовь Орлова, поэтому ничего зазорного в освещении своей гигиены не видит.

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