Какая гадость: Макеева шокировала запущенными ногтями на ногах

Звезды почему-то считают, что поклонники должны восхищаться каждым их шагом. В социальных сетях они без конца хвастаются: вот я завтракаю, вот я умываюсь, вот я в спортивном зале, вот я гуляю с собачкой... Пока никто не догадался выложить снимок, сделанный во время оправления. То-то было бы лайков! При этом о творчестве речь идет редко. Трудно сказать, где тот или иной артист поет или снимается.
Сидящая без работы Анастасия Макеева тоже не нашла лучшего способа напомнить о себе, чем опубликовать видеоролики из салона красоты. Мастер по педикюру приводит в порядок ее запущенные, очевидно, ногти на ногах – обрезает кутикулу, выковыривает грязь. Зрелище, надо сказать, малоприятное и даже отталкивающее.
Однако Анастасии Макеевой кажется, что она таким образом рекламирует салон, где, вероятно, получает услуги по бартеру за посты в "Инстаграм". "Как же я хочу сделать ноготочки и скучаю по вам", – пишет она в "Сторис". А заодно спрашивает сидящих в самоизоляции фанатов, как те решают вопрос с ногтями. Так и хочется ответить: "Подстригаем".
Странно, что актриса не показывает процесс эпиляции ног, подмышек и зоны бикини. Поклонникам было бы интересно посмотреть и на эти интимные процедуры. Будем ждать!
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