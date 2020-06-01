Бриллианты, меха и машина от любовника: Рублевка два дня гуляла на юбилее Кравец

В субботу утром на Рублевке образовалась пробка. Это в особняк Алены Кравец везли подарки – коробки, пакеты, свертки, букеты. "Я еще все не успела даже открыть и посмотреть, – призналась Алена. – Первым поздравление прислал известный ресторанный критик Дмитрий Штукин. А потом весь день на меня сыпались дары. Бриллианты, несколько золотых колец, новый "айфон"– все это подняло мне настроение! Порадовали и видеооткрытки от фанатов, в которых меня сравнивали с Анжеликой – Маркизой Ангелов из знаменитого историко-авантюрного фильма".

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Самый же дорогой подарок – новый автомобиль, который Кравец прислал богатый воздыхатель, сопроводив презент очень смелой открыткой: "Внутри машина такая же алая, как и ты". "Такая дата бывает раз в жизни, – уверена Алена. – Поэтому и подарки все достойные. У меня, конечно, все есть и так, но все равно приятно!"

Вечером торжества у Кравец продолжались в ресторане. Вообще-то сейчас все предприятия общепита закрыты из-за карантина. Но для Алены и узкого круга ее родных владелец заведения сделал исключение и накрыл богатый стол. "Устрицы, крабы, осьминоги, икра – у нас был рыбный стол, – пояснила Кравец. – Пара бутылок знаменитого шампанского "Кристалл" сделали наш вечер незабываемым".

Празднование у Алены продолжилось и на следующий день. А когда окончится карантин, она устроит торжество для звезд и уже сама будет делать подарки– представит свой авторский парфюм.