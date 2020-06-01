"Больно на пальцы становиться": убивший Началову недуг заподозрили у Волочковой

Анастасия Волочкова минувшие выходные посвятила тренировкам и, разумеется, этот процесс решила запечатлеть. Накануне она опубликовала сразу несколько снимков в своем инстаграм-аккаунте и в очередной раз отметила, что ее стройность – это результат физических балетных упражнений.
Также танцовщица выложила фото, которое было сделано после тренировки. На кадре видно, что Анастасия сидит на полу, вытянув ноги перед камерой. Волочкова призналась, что видеть натертую кожу и мозоли на ногах – очень приятно. Она с детства привыкла к боли, и поэтому спокойно ее переносит.
Новые снимки знаменитости посмотрели многие пользователи Сети. Некоторые написали, что уже устали видеть задирающую ноги балерину. Другие же считают, что танцовщица таким образом пытается привлечь внимание мужчин.
Самые внимательные разглядели на фотографии Волочковой страшную болезнь – подагру. "Я один заметил у нее подагру на ногах? Больно, наверно, на пальцы становиться", – написал один из комментаторов.
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