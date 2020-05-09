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Зеркало "засветило" прелести красующейся Натальи Штурм

Наталья Штурм. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
53-летняя Наталья Штурм похвасталась идеальной фигурой. Даже в условиях самоизоляции певица умудряется не набирать вес.
прочитано 30 раз

Артистка любит эпатировать публику откровенными фото и видео. У одних они вызывают шок, а у других восхищение. На сей раз Наталья Штурм поделилась в своем инстаграм-аккаунте снимком возле зеркала.

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 Наталья Юрьевна Штурм

Наталья Юрьевна Штурм Певица

В кадре исполнительница предстала в блестящем топе, трусах и платке на бедрах. В отражении поклонники смогли разглядеть подкаченные ягодицы знаменитости.

"Как здорово вырваться из дома и заняться нашими девчачьими радостями Какой фасон вам нравится? Именно фасон!" – посоветовалась с поклонниками певица.

Большинство фолловеров пришли в восхищение от форм артистки. "Ты прекрасна", – написал один из них.

Ранее Наталья Штурм запустила в Сети стартап. Она готова предоставить свои услуги всем желающим. Певица рассказала, что смогла заработать немаленькую сумму всего лишь за общение по телефону. Женщина призналась, что за восемь часов разговора с "бухими поклонниками" получила 350 тысяч рублей.

Автор: 9 мая 2020, 06:04 Источник: www.instagram.com • Требует проверки
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Голая Штурм доводит до тошноты

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