Зеркало "засветило" прелести красующейся Натальи Штурм

53-летняя Наталья Штурм похвасталась идеальной фигурой. Даже в условиях самоизоляции певица умудряется не набирать вес.

Артистка любит эпатировать публику откровенными фото и видео. У одних они вызывают шок, а у других восхищение. На сей раз Наталья Штурм поделилась в своем инстаграм-аккаунте снимком возле зеркала.

В кадре исполнительница предстала в блестящем топе, трусах и платке на бедрах. В отражении поклонники смогли разглядеть подкаченные ягодицы знаменитости.

"Как здорово вырваться из дома и заняться нашими девчачьими радостями Какой фасон вам нравится? Именно фасон!" – посоветовалась с поклонниками певица.

Большинство фолловеров пришли в восхищение от форм артистки. "Ты прекрасна", – написал один из них.

Ранее Наталья Штурм запустила в Сети стартап. Она готова предоставить свои услуги всем желающим. Певица рассказала, что смогла заработать немаленькую сумму всего лишь за общение по телефону. Женщина призналась, что за восемь часов разговора с "бухими поклонниками" получила 350 тысяч рублей.