Зеркало "засветило" прелести красующейся Натальи Штурм

Артистка любит эпатировать публику откровенными фото и видео. У одних они вызывают шок, а у других восхищение. На сей раз Наталья Штурм поделилась в своем инстаграм-аккаунте снимком возле зеркала.
В кадре исполнительница предстала в блестящем топе, трусах и платке на бедрах. В отражении поклонники смогли разглядеть подкаченные ягодицы знаменитости.
"Как здорово вырваться из дома и заняться нашими девчачьими радостями Какой фасон вам нравится? Именно фасон!" – посоветовалась с поклонниками певица.
Большинство фолловеров пришли в восхищение от форм артистки. "Ты прекрасна", – написал один из них.
Ранее Наталья Штурм запустила в Сети стартап. Она готова предоставить свои услуги всем желающим. Певица рассказала, что смогла заработать немаленькую сумму всего лишь за общение по телефону. Женщина призналась, что за восемь часов разговора с "бухими поклонниками" получила 350 тысяч рублей.
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