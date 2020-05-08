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Лещенко после выздоровления от коронавируса решил спуститься в метро

Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Лещенко проведет онлайн-концерт в московской подземке в честь 9 мая в условиях пандемии коронавируса в России. Трансляцию зрители смогут увидеть на ютуб-канале Дептранса.
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День Победы невозможно представить без одноименной песни в исполнении Льва Лещенко. Певец не стал отказываться от предложения как обычно спеть знаменитую композицию.

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Народный артист даст концерт прямо из московского метрополитена, сообщает телеграм-канал пресс-службы департамента транспорта Москвы. Мероприятие можно посмотреть сразу на нескольких ютуб-каналах – как самого ведомства, так и других онлайн-сервисах в 10:30 утра.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в России президент Владимир Путин перенес традиционный парад Победы на сентябрь. Но празднование 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится, как и прежде – 9 мая, в особых условиях самоизоляции.

Как писали "Дни.ру", 78-летний Лев Лещенко перенес COVID-19. Он вместе с женой был госпитализирован в конце марта. К счастью, ему удалось побороть тяжелый недуг и вернуться домой. Отметим, ситуация с коронавирусом в России остается сложной.

Автор: 8 мая 2020, 16:38 Источник: Телеграм-канал пресс-службы департамента транспорта Москвы
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