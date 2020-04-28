Вскрылись подробности лечения Лещенко от коронавируса

Победивший коронавирус Лев Лещенко откровенно рассказал о том, как проходил лечение в Коммунарке. Певец отметил, что никакого страха во время болезни не испытывал.

Исполнитель уже находится дома. О произошедшем он вспоминает спокойно. По его словам, узнав о диагнозе, он понял, что все очень серьезно и предстоит длительное лечение.

Лев Лещенко больше всего хотел выкарабкаться и направил на это все ресурсы своего организма, чтобы справиться с неприятной ситуацией. Певец сообщил, что не был на ИВЛ.

Артист отметил, что у него была самая обычная палата в больнице, где лечат пациентов с коронавирусом в России. По его словам, все они в Коммунарке стандартные. Вместе с женой Ириной, у которой тоже подтвердился страшный диагноз, они делали зарядку, передает "АиФ".

Ранее стало известно о дальнейших планах Льва Лещенко. Выяснилось, что музыкант планирует написать и выпустить композицию, посвященную врачам, которые тратят последние силы на спасение людей от коронавируса в России и мире.

Как писали "Дни.ру", 28 апреля оперативный штаб сообщил об увеличении числа заразившихся COVID-19 в России. Инфекцию подхватили 6 411 граждан. Таким образом, общее число заболевших в стране составляет 93 558.

