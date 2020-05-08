Водонаева в костюме горничной возбудила россиян

Алена вновь радует подписчиков эротическими фотографиями. На этот раз она примерила на себя образ горничной.

37-летняя Алена Водонаева не стесняется быть откровенной с поклонниками и демонстрировать эротику. На прошлой неделе телеведущая показала красивые фотографии, где запечатлена в ванной комнате. Снимки вызвали бурную реакцию в Сети. Алена получила массу восторженных комментариев, поэтому решила выложить еще одну серию смелых кадров.

На этот раз Водонаева надела сексуальный костюм горничной, благодаря которому можно разглядеть длинные ноги экс-участницы "Дома-2". Она пояснила, что снимки были сделаны с помощью приложения FaceTime для iPhone, а вовсе не на профессиональный фотоаппарат, как многие подумали.

Пользователи Сети не смогли сдержать восторга от увиденного. "Ты шикарная!", "Красотка!", "Хочется смотреть бесконечно", "Фото огонь", "Я всегда вами восхищаюсь", – написали фолловеры. Под публикацией Алены также отметился солист группы Little Big Антон Лиссов. "Домработница – это стиль! Одобряю! Задаем тренды!" – прокомментировал он.

Напомним, на днях Алена Водонаева заявила, что 13 лет назад ее домогался телевизионный продюсер Алексей Митрошенков. Тогда экс-участница "Дома-2" принимала участие в кастинге на проект "Cosmopolitan. Видеоверсия". Якобы дойдя до последнего этапа прослушиваний, Алене поступило предложение быть не только ведущей передачи, но и сексуальным партнером. Виктория Боня, которая в итоге и попала на проект, назвала слова Водонаевой ложью. Она посоветовала Митрошенкову обратиться в суд.