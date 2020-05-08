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"У нас уже шантаж": Лера Кудрявцева оказалась плохой для дочери

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева пообщалась с Сергеем Лазаревым в прямом эфире в популярной социальной сети. Известная телеведущая рассказала о сложностях в воспитании дочери.
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В условиях самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, люди развлекают себя как могут. Причем не только обычные, но и знаменитости. Поэтому большое распространение получили так называемые прямые эфиры, которые по большому счету являются обычными видеоконференциями. Собеседники общаются через камеры, и особенно интересно аудитории следить за общением звезд.

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Так, занимательным получился разговор у Леры Кудрявцевой и Сергея Лазарева, у которых якобы были романтические отношения. Правда, сами знаменитости с удовольствием обсуждали не свой роман, а детей. У популярной телеведущей есть взрослый сын Жан и дочь Мария, которой летом исполнится два года. А у знаменитого певца подрастают сын Никита и дочь Анна.

Лера Кудрявцева пожаловалась, что отец готов потакать всем прихотям дочки. Напомним, что гламурная блондинка счастливо замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. В разговоре с Лазаревым Кудрявцева призналась, что она более строга с наследницей.

"У нас уже шантаж. Папа разрешает ей смотреть мультики и телевизор. Теперь он – Бог и царь. Говорю: "Выключи телевизор". А она: "Нет!". Бежит к папе, потому что он все разрешит. У нас дома начались игры в хорошего-плохого полицейского. Я, естественно, плохой", – констатировала Лера Кудрявцева.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Счастливые родители обожают публиковать фотографии и видео с участием своих малышей. Самое интересное, что и Лазарев и Кудрявцева начали делать это не так давно. Известие о том, что у артиста появился сын, вообще стало сенсацией, потому что когда эта новость стала достоянием общественности, Никите было больше года. Получается, что исполнитель на протяжении многих месяцев успешно скрывал рождение первенца.

Аналогичная ситуация произошла и с дочкой Анной. Правда, на сей раз Сергей Лазарев не стал долго скрытничать и объявил о рождении наследницы на шоу той же Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Что касается самой ведущей, то свою беременность она прятала так долго, как могла. Впоследствии она призналась, что у нее долго не получалось зачать естественным путем, и тогда решилась на ЭКО.

Автор: 8 мая 2020, 08:56 Источник: Инстаграм • •Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Маруся чудная девочка.
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