"Беспощадно массово травят взрослые": известная певица о скандале с сыном Плющенко

Ника Гарегини встала на защиту наследника фигуриста Евгения Плющенко Саши. Артистка считает, что озлобленность людей связана с их собственными нереализованными желаниями.

Известная оперная певица Ника Гарегини в беседе с "Дни.ру" отметила, что раньше образованное и интеллигентное общество интересовалось людьми, которые лучше их самих. Они возводили себе в кумиры космонавта Юрия Гагарина, балерину Майю Плисецкую, певца Муслима Магомаева и стремились быть как они, если не лучше.

Сегодня же, по словам артистки, мы наблюдаем историю в точности наоборот. "Общество не прощает людей лучше их самих!" – заявила Ника Гарегини.

Она добавила, что теперь звезды становятся ближе к народу после того, как падут, нежели чем возвысятся. "А с развитием социальных сетей мы можем наблюдать картину, как общество массово травит знаменитостей, оставшихся от этой тенденции в стороне. В последнее время все чаще под агрессию толпы попадают дети звезд", – высказалась певица.

"Каждый год появляется новый ребенок, которого беспощадно массово травят взрослые", – отметила она. Еще недавно это была дочь Алсу, а сегодня это сын Евгения Плющенко. "Полагаю, эта озлобленность связана с собственными неудачами людей, с несбывшимися мечтами, и невозможностью осуществить эти мечты для своих детей, – пояснила Ника Гарегини.

Она призвала людей, несмотря на жизненные трудности, не поддаваться влиянию негативных чувств, и вкладывать все свои силы в воспитание и образование своих детей. И ни в коем случае не обижать маленького человека, который в силу своего возраста не может этому давлению противостоять.