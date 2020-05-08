"Клиент всегда прав": Семенович нашла применение рукам на карантине

Анна Семенович освоила новый полезный навык. Певица переквалифицировалась в стилиста-парикмахера.

Анна Семенович проводит погожие весенние дни на даче. В своем инстаграм-аккаунте звезда поделилась забавным роликом, в котором наводит красоту маме. Она показала, как красит ей волосы.

"Главное – это хорошее настроение, клиент всегда прав. Запись открыта, не дорого", – написала артистка. Поклонники одобрили занятие Анны Семенович. Они отметили, что теперь Анна Семенович – мастер на все руки.



К слову, это не первый парикмахерский опыт знаменитости. В апреле она провела эксперимент над своим возлюбленным. Исполнительница побрила своего мужчину налысо. Оказалось, что избранник певицы проиграл своей женщине пари.

Как писали "Дни.ру", Анна Семенович настолько вдохновилась собственным успехом, что всерьез задумалась об открытии барбершопа после окончания карантина. Специализироваться салон будет исключительно на стрижках "под ноль".