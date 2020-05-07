"Одурела баба": пляшущую с огромным животом Асмус разнесли в пух и прах

Кристина Асмус удивила поклонников странным образом и поведением. Она устроила безумные танцы в боди и плюшевой шубе.

На видео, опубликованном в инстаграм-аккаунте актрисы, она предстала с огромным животом. Образ дополнили теплые носки и мелкие кудри.Она энергично двигается под хит Леонида Агутина "Хоп хей ла ла лей".

Таким образом артистка анонсировала новую серию сериала "Безумие", в котором играет беременную. Примечательно, что смелый образ Кристины Асмус понравился далеко не всем. "Одурела баба", – написал один из фолловеров.

Напомним, что у Кристины подрастает шестилетняя дочь Анастасия. Пока актриса не собирается заводить еще детей.

Ранее звезда сериала "Интерны" пожаловалась на сбитый режим питания. Кристина Асмус не может перестать есть. Артистка призналась, что постоянно голодна. Знаменитость завтракает, обедает и ужинает, но трех приемов пищи ей не хватает.

Как писали "Дни.ру", здоровая и низкокалорийная еда не вызывает у знаменитости аппетита. Актрисе хочется газировки, макарон, хлеба и картошки. Кристина Асмус уверена, что после самоизоляции ей придется принимать меры.