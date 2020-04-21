Асмус показала огромный живот и поделилась радостью

Знаменитость ввела поклонников в недоумение постом в своем инстаграм-аккаунте. На фото она предстала в ванной с большим животом, чем заинтриговала фолловеров, собравшихся уже поздравлять артистку с новой беременностью.
Знаменитость заявила, что долго не хотела говорить о важном событии, боясь сглаза. По словам Кристины Асмус, она выкладывала старые фото, а теперь хочет поделиться радостной новостью.
Артистка рассказала, что ее жизнь поделилась на до и после. Изменился распорядок дня, появились новые ощущения – стало больше счастья." Я снимаюсь в новом сериале. Сериал в формате скринлайф", – цитирует знаменитость Пятый канал. Кристина Асмус отметила, что по сюжету играет беременную.
Далеко не всем подписчикам пришлась по душе такая шутка актрисы. Ведь они подумали, что Кристина Асмус действительно ждет ребенка.
Напомним, ранее артистка рассказала об отношениях с мужем, комиком Гариком Харламовым. По ее словам, их сложно назвать идеальными. За годы, проведенные вместе, артисты много раз ссорились, но в итоге приходили к согласию.
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