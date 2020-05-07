"Меня тоже домогались": Водонаева откровенно о личной драме

Алена Водонаева разоткровенничалась с поклонниками. Оказывается, в ее жизни был момент, который ей хотелось бы забыть.

На своей странице в "Инстаграм" экс-участница шоу "Дом-2" рассказала, что однажды с ней произошел неприятный случай. Девушке открыто намекнули на то, чтобы она вступила в интимную связь за выгодную работу.

"Меня тоже домогались", – заявила звезда. От такого предложения она отказалась. Алена Водонаева объяснила, что близкие личные контакты для нее возможны только по-любви и собственному желанию.

Телеведущая считает важным то, что в России женщины начали говорить об этой проблеме. При этом она напомнила, что на прошлой неделе журналист Анна Ведута рассказала о якобы имевших место приставаниях к ней главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

Ранее Алена Водонаева заявила, что на "Википедии" указана неточная информация о ней. Выяснилось, что ей есть, что добавить на этот сайт. Экс-участница "Дома-2" пробует себя во многих ипостасях, чтобы избавиться от клейма телестройки.

Так, Алена Водонаева опубликовала отрывок из фильма "Игра на вылет", где она сыграла эпизодическую роль. Тогда ей было всего 17 лет. Она была горда тем, что снимается в картине, где принимают участие Любовь Полищук и Александр Домогаров.

