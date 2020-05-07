"Глаза зажмурила": Дана Борисова раскрыла подробности эскортного прошлого

Знаменитость отметила, что для нее эскорт был всегда легким источником дохода. Она поделилась подробностями.
"Ну, приехала, ну потерпела, глаза зажмурила", – цитирует Дану Борисову Super.ru. Озвучила она и расценки на эскорт-услуги. "Все произошло, денежку получила. И хорошую денежку, десять тысяч долларов", – отметила теледива.
Примечательно, что звезда до сих пор получает подобные неприличные предложения. Дана Борисова заявила, что пишут ей "всякие извращенцы".
Напомним, Дана Борисова стала гостьей ютуб-программы "Алена, блин!". Там она поделилась переживаниями по поводу дочери-подростка. Звезда заявила, что девочка стала причиной ее очередного наркосрыва. Ведущая отметила, что все подобные ситуации у зависимых людей происходят из-за невозможности избавиться от стресса.
Дана Борисова считает, что родственники должны понимать, когда следует оказать психологическую помощь или выслушать. Также она добавила, что зависимость – не ее прихоть, не привычка, а заболевание.
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