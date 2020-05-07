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"Глаза зажмурила": Дана Борисова раскрыла подробности эскортного прошлого

Дана Борисова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дана Борисова откровенно рассказала о времени, когда занималась сексом за деньги. Телеведущая подчеркнула, что сейчас ее такой заработок не интересует.
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Знаменитость отметила, что для нее эскорт был всегда легким источником дохода. Она поделилась подробностями.

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"Не стесняюсь": Дана Борисова откровенно об эскорте

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

"Ну, приехала, ну потерпела, глаза зажмурила", – цитирует Дану Борисову Super.ru. Озвучила она и расценки на эскорт-услуги. "Все произошло, денежку получила. И хорошую денежку, десять тысяч долларов", – отметила теледива.

Примечательно, что звезда до сих пор получает подобные неприличные предложения. Дана Борисова заявила, что пишут ей "всякие извращенцы".

Напомним, Дана Борисова стала гостьей ютуб-программы "Алена, блин!". Там она поделилась переживаниями по поводу дочери-подростка. Звезда заявила, что девочка стала причиной ее очередного наркосрыва. Ведущая отметила, что все подобные ситуации у зависимых людей происходят из-за невозможности избавиться от стресса.

Дана Борисова считает, что родственники должны понимать, когда следует оказать психологическую помощь или выслушать. Также она добавила, что зависимость – не ее прихоть, не привычка, а заболевание.

Автор: 7 мая 2020, 15:57
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Дана Борисова вышла в свет после передозировки

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