"Хочет увести Галкина?": дочь Самойловой перевоплотилась в Пугачеву

Пока еще супруга рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова, похвасталась подрастающей наследницей. Пятилетней Лее сделали вызывающий мейкап.

Оксана Самойлова поделилась размышлениями о карантине. Знаменитость надеется, что ситуация с коронавирусной инфекцией скоро разрешится, и все мы вернемся к нормальной жизни.

В личном "Инстаграм" модель пофантазировала над тем, как она будет выглядеть после отмены режима самоизоляции. Оксана опубликовала свежее фото дочери Леи. Пятилетняя девочка запечатлена с броским макияжем, в рыжем парике, с леопардовой фуражкой и на каблуках.

"В первую пятницу после карантина", – написала под фото супруга рэпера.

Подписчиков пост рассмешил. Интернет-обыватели сравнили дочку Самойловой с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Некоторые подписчицы интересовались, не собирается ли Лея отбить у вокалистки мужа, Максима Галкина.

"Лея хочет увести Галкина?😁🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "🤣🤣🤣 Пугачева на минималках 😂😂😂😂👍", "Алла Борисовна 😂😂😂", "Пугачева на минималках😅", – смеялись подписчики Оксаны Самойловой.

Напомним, рэпер Джиган и его супруга переживают не лучшие времена. Оксана Самойлова недавно подала на развод. У пары четверо детей. Три дочери появились на свет практически друг за другом. Долгожданный сын родился в феврале этого года.