Андрей Григорьев-Апполонов нашел свою любовь на проекте "Дом-2"

Артист около двух лет состоял в отношениях с сестрой известного музыканта. Парень так сильно любил Юлию, что даже взял ее фамилию, однако мало кто верил в его искренность. Подруга Андрея скончалась в 2017 году от приступа астмы, и с тех пор он пребывал в депрессии.
За три года его ни разу не видели с другими девушками. Молодой человек утверждает, что все это время пытался унять боль утраты и занимался творчеством. И вот, наконец, он готов двигаться дальше. Григорьев-Апполонов-младший пришел на проект "Дом-2" и заявил, что хочет найти себе жену.
Андрей рассказал о своей трагедии в эфире реалити и отметил, что мечтает побыстрее создать семью и родить детей. Однако будни телестройки оказались слишком суровы для творческого человека. В итоге Григорьев-Апполонов сообщил, что покидает "Дом-2".
Примечательно, что он ушел с поляны не один. Съемочную площадку вместе с ним решила покинуть Надин Зданявичене. Многие удивились выбору красавицы, ведь все считали их пару фиктивной и не верили в искренность.
Кстати, на телестройку Андрей Григорьев-Апполонов пришел к совсем другой. Он надеялся на взаимность 21-летней Саши Узерцовой. Однако их отношения не сложились.
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