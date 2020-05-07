Андрей Григорьев-Апполонов нашел свою любовь на проекте "Дом-2"

Андрей Григорьев-Апполонов – полный теска своего именитого зятя, солиста группы "Иванушки International". 37-летний мужчина месяц назад пришел на проект "Дом-2", чтобы найти себе жену.

Артист около двух лет состоял в отношениях с сестрой известного музыканта. Парень так сильно любил Юлию, что даже взял ее фамилию, однако мало кто верил в его искренность. Подруга Андрея скончалась в 2017 году от приступа астмы, и с тех пор он пребывал в депрессии.

За три года его ни разу не видели с другими девушками. Молодой человек утверждает, что все это время пытался унять боль утраты и занимался творчеством. И вот, наконец, он готов двигаться дальше. Григорьев-Апполонов-младший пришел на проект "Дом-2" и заявил, что хочет найти себе жену.

Андрей рассказал о своей трагедии в эфире реалити и отметил, что мечтает побыстрее создать семью и родить детей. Однако будни телестройки оказались слишком суровы для творческого человека. В итоге Григорьев-Апполонов сообщил, что покидает "Дом-2".

Примечательно, что он ушел с поляны не один. Съемочную площадку вместе с ним решила покинуть Надин Зданявичене. Многие удивились выбору красавицы, ведь все считали их пару фиктивной и не верили в искренность.

Кстати, на телестройку Андрей Григорьев-Апполонов пришел к совсем другой. Он надеялся на взаимность 21-летней Саши Узерцовой. Однако их отношения не сложились.