И бутылка на столе: Волочкова без штанов обрадовалась свежему мясу

Анастасия Волочкова проводит дни самоизоляции в своем шикарном загородном особняке. Развлекается фирменными шпагами, онлайн-эфирами и... шашлыками.
На то, как балерина готовит мясо на углях, можно смотреть бесконечно. Возле дымящегося мангала мелькают длинные стройные ноги на высокой платформе с розочками. И единственная мысль, которая в этой связи тревожит: а есть ли на Насте белье или мини-шорты. Слишком уж хороша прелестница! Слишком соблазнительна!..
Сразу вспомнился роман "12 стульев". "Ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было", – писали Ильф и Петров про Остапа Бендера.
"Волочкова и шашлык – это, конечно же, звучит смешно, но без чувства юмора в наше время нельзя, – улыбается Настя. – Я хотя не ем шашлык, но кусочек курочки попробую".
Свежее мясо, которое готовила балерина, должно было стать угощением для прекрасного романтического обеда, который затейница устроила на заднем дворе своего дома. Правда, с кем она будем там угощаться – до сих пор тщательно оберегаемая тайна.
Внимательные подписчики страницы Волочковой в социальной сети "Инстаграм" рассмотрели и бутылку на столе и красивые столовые приборы. Жаль, что похвалить вкус балерины публично нельзя – комментарии под постами она закрыла. Придется завидовать молча.
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