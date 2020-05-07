И бутылка на столе: Волочкова без штанов обрадовалась свежему мясу

Если бы на свете не было Анастасии Волочковой, ее стоило бы выдумать. Ведь с ней каждый день – веселый! Она не дает скучать поклонникам и хулителям, каждый день провоцируя, удивляя, радуя. прочитано 756 раз Анастасия Волочкова проводит дни самоизоляции в своем шикарном загородном особняке. Развлекается фирменными шпагами, онлайн-эфирами и... шашлыками. ПО ТЕМЕ Свадьба за 60 миллионов: Волочкову тайно сосватали за Абрамовича Пир во время чумы: подробности шикарной свадьбы Анастасии Волочковой Анастасия Юрьевна Волочкова балерина На то, как балерина готовит мясо на углях, можно смотреть бесконечно. Возле дымящегося мангала мелькают длинные стройные ноги на высокой платформе с розочками. И единственная мысль, которая в этой связи тревожит: а есть ли на Насте белье или мини-шорты. Слишком уж хороша прелестница! Слишком соблазнительна!.. Сразу вспомнился роман "12 стульев". "Ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было", – писали Ильф и Петров про Остапа Бендера. "Волочкова и шашлык – это, конечно же, звучит смешно, но без чувства юмора в наше время нельзя, – улыбается Настя. – Я хотя не ем шашлык, но кусочек курочки попробую". Свежее мясо, которое готовила балерина, должно было стать угощением для прекрасного романтического обеда, который затейница устроила на заднем дворе своего дома. Правда, с кем она будем там угощаться – до сих пор тщательно оберегаемая тайна. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 6 Май 2020 в 10:12 PDT Внимательные подписчики страницы Волочковой в социальной сети "Инстаграм" рассмотрели и бутылку на столе и красивые столовые приборы. Жаль, что похвалить вкус балерины публично нельзя – комментарии под постами она закрыла. Придется завидовать молча.

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