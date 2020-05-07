"Безупречная": обнажившаяся Дарья Мороз поразила внешним видом

В своем инстаграм-аккаунте знаменитость опубликовала снимок без топа и в жакете задом наперед. наряд оголил спину артистки.
Поклонники пришли в восторг от вида Дарьи Мороз. Они оставили звезде массу комплиментов. "Безупречная", "Безумно красивая", – впечатлились подписчики Дарьи Мороз.
Отметим, что актриса не стесняется публиковать порой весьма откровенные фото. Ранее она удивляла подписчиков фотографией в топе-сетке и уже показывала пикантный образ с открытой спиной.
Напомним, ранее стало известно, что у Дарьи Мороз появился возлюбленный. Его имени она раскрывать не стала. До последнего времени она одна воспитывала дочь от режиссера Константина Богомолова. К слову, артистка до сих пор избегает разговоров о союзе экс-супруга с телеведущей Ксений Собчак.
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