"Руки прочь!": Кудрявцева взвыла из-за издевательств над ребенком

В своем инстаграм-аккаунте телеведущая отметила, что для нее все дети – святые. И то, что творится сейчас в СМИ, "уму не постижимо".
Лера Кудрявцева отметила, что никто не имеет право писать ложь или свои домыслы. Она с ужасом представляет, как Саша Плющенко будет читать о себе сплетни, когда подрастет.
Знаменитость отметила, что поддерживает идею известного адвоката Александра Добровинского издать закон о том, чтобы о детях можно было бы писать только с разрешения родителей. "Руки прочь от детей! Наших детей!" – взвыла от негодования Лера Кудрявцева.
Как писали "Дни.ру", ранее в Сети появились слухи, что у сына Евгения Плющенко есть нарушение психического развития. Помимо Леры Кудрявцевой за ребенка вступились многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Напомним, ранее телеведущая сама стала фигуранткой громкого скандала. Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы "Ласковый май" Сергея Разина. Знаменитость обвиняет его в клевете.
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