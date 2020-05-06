"Руки прочь!": Кудрявцева взвыла из-за издевательств над ребенком

Лера Кудрявцева в бешенстве от обрушившейся травли на сына Яны Рудковской – Сашу. Она призвала журналистов оставить в покое звездных наследников.

В своем инстаграм-аккаунте телеведущая отметила, что для нее все дети – святые. И то, что творится сейчас в СМИ, "уму не постижимо".

Лера Кудрявцева отметила, что никто не имеет право писать ложь или свои домыслы. Она с ужасом представляет, как Саша Плющенко будет читать о себе сплетни, когда подрастет.

Знаменитость отметила, что поддерживает идею известного адвоката Александра Добровинского издать закон о том, чтобы о детях можно было бы писать только с разрешения родителей. "Руки прочь от детей! Наших детей!" – взвыла от негодования Лера Кудрявцева.

Как писали "Дни.ру", ранее в Сети появились слухи, что у сына Евгения Плющенко есть нарушение психического развития. Помимо Леры Кудрявцевой за ребенка вступились многие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, ранее телеведущая сама стала фигуранткой громкого скандала. Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера группы "Ласковый май" Сергея Разина. Знаменитость обвиняет его в клевете.