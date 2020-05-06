"Немного моложе меня": победительницу "Последнего героя" позвали замуж

Девушка отметила, что социальные сети – единственное место, где она может познакомиться с новыми людьми. Знаменитость не отрицает, что и свою любовь найдет именно в Сети.
Надежда Ангарская не так давно развелась с отцом своего сына. Уроженец Иордании Раед Бани был женат на российской артистке с 2013-го, однако в прошлом году отношения пары сошли на нет. Именно для того, чтобы пережить расставание с супругом, женщина решилась на участие в шоу "Последний герой".
Сейчас Надежда уверена, что готова к новым отношениям. Правда, как признается юмористка, знакомиться негде – например, на работе ее окружают одни и те же люди. "Остаются социальные сети, мой "Инстаграм", – рассказала Ангарская в интервью изданию "Телепрограмма.pro".
После участия в "Последнем герое" у юмористки прибавилось поклонников. Многие сразу же предлагают выходить замуж – время-то тяжелое, а Надежда точно знает, как выжить в сложных условиях.
Правда, девушка не готова идти на контакт с кем попало. К примеру, она точно не ответит взаимностью мужчине, который в 35 лет еще ни разу не был женат и не имеет детей.
Ангарская озвучила, каким видит потенциального партнера. Скорее всего, она выберет мужчину со схожими интересами и взглядами на жизнь. "Немного моложе меня, русский", – перечисляет запросы Надежда Ангарская.
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