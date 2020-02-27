Сильно похудевшая после испытаний звезда Comedy Woman продолжает изнуряться тренировками

Юмористка ответила на вопросы фолловеров в "Сториз" своего инстаграм-аккаунта. Как рассказала участница развлекательного шоу, на необитаемый остов она отправилась, чтобы подумать над жизнью и избавиться от лишних килограммов. Судя по мыслям, которые озвучила Надежда Ангарская, она справилась с обеими задачами. А поразмышлять ей действительно было над чем – в ноябре прошлого года девушка рассталась с мужем Раедом Бани. От брака с иорданцем она воспитывает четырехлетнего сына.
Девушка отметила, что за время участия в шоу она скинула 8-10 килограммов. Также она надеется, что сможет поддерживать отличную форму благодаря личному тренеру – Надежда уже приступила к занятиям, о чем сообщила своим подписчикам в "Инстаграм". Девушка кокетливо заметила и то, что ей крайне идет загар. Резидентка Comedy Club призналась, что не подозревала о своих ресурсах до участия в шоу "Последний герой". Отказ от мяса также оказался не смертельным, признается Ангарская, и теперь она точно уверена, что сможет обойтись без животной пищи.
Вопрос о личной жизни участница юмористического шоу прокомментировала весьма уклончиво. "Если найдется тот, кто примет такой, как есть", – написала девушка.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
В СССР всё было нормально!
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Меня тошнит от стариков...
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Реалист - кибер-рыцарь
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Что могут разрешить браки в 14 лет?Сумашедшие ???Я думала ,что в школе до 21 года будут учить.