Грязные носки поставили точку в истории любви Меньшовой и Гордина

Актеру театра и кино Игорю Гордину 6 мая исполнилось 55 лет. Его жена Юлия Меньшова поздравила его своеобразно.

"Празднуем в теплой дружеской компании, строго – семейной", – рассказала Юлия Меньшова. С Игорем Гординым она познакомилась в 1995 году в театре – Юлия пришла с друзьями на спектакль, в котором играл Игорь. Он ей сразу понравился, и после спектакля дочь Веры Алентовой подошла к нему за кулисами".

"Когда мы познакомились, я не знала, что семейная жизнь – это не только совместные радости, горести, здравие или болезни, а еще и возможность научиться тому, чем сама не обладаешь, – призналась Меньшова. – Глядя на тебя и широту твоего взгляда на мир и на людей, я усмиряла столь свойственный мне максимализм. Обнаруживала резкость своих суждений на контрасте с твоим великодушием и мудростью".

" Я никогда не умела так здорово играть с нашими детьми, как это делал ты", – уверяет Юлия. Напомним, в браке с Гординым она с разницей в пять лет родила двоих детей – Андрея и Таисию.

Но медовое любовное послание не обошлось без капли дегтя. Меньшова не могла прилюдно не сказать про отрицательные черты у мужа. В юбилей она сочла особенно важным именно это подчеркнуть. "Не разбрасывай носки по квартире и не ставь посуду рядом с раковиной, Игорь, а внутрь, внутрь раковины, это же так просто, сколько ж можно повторять...", – написала Меньщова на своей странице в социальной сети "Инстаграм". То, что именно грязными носками жена поставила точку в поздравлении, многих поклонников удивило...