Выгнали из студии: кашляющая Борисова спровоцировала панику на съемках ток-шоу

Теледиву попросили освободить помещение. Дана Борисова напугала коллег по цеху кашлем.

Знаменитость завсегдатай различных телевизионных шоу. В студиях Дана Борисова делится экспертным мнением и комментирует резонансные события.

Накануне телеведущая снималась в очередном выпуске популярного ток-шоу. В процессе работы у Борисовой начался кашель. Знаменитость не могла его сдержать.

"Я не выдержала и за десять минут до конца съемки начала сильно кашлять", – поведала Дана. По словам артистки, из-за этого у присутствующих началась паника. Перепуганные гости программы заставили Борисову покинуть студию. Блондинке порекомендовали незамедлительно надеть маску.

Несколько недель назад Дана Борисова жаловалась на плохое самочувствие. Теледиву донимали сильный кашель и температура. Знаменитость решила, что, возможно, подцепила коронавирусную инфекцию. Борисова сдала тест на COVID-19. Результат исследования оказался отрицательным. Медики диагностировали у звезды обострение хронического заболевания, сообщает 7 Дней.ru.

Напомним, ранее Дана Борисова ответила на обвинения завистников. Анна Калашникова и Рустам Солнцев, по словам теледивы, распускают о ней грязные слухи. "Вот недавно они ругали меня, что-я де в эфире оголила грудь", – сказала звезда. Дана Борисова подчеркнула, что ничего лишнего не демонстрировала. Знаменитость подчеркнула, что вела себя прилично.