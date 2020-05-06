"Было невыносимо": Долина рассказала о закулисье шоу "Маска"

Лариса Долина сообщила, насколько труден был для нее опыт участия в проекте НТВ. Оказывается, у нее не было возможности выбрать маску.



Певице предложили костюм Оленя, который ей сразу понравился. По словам звезды, он был достаточно громоздкий и тяжелый. Но как только она выходила на съемочную площадку, то забывала о неудобствах.

Неудобнее всего Ларисе Долиной было от того, что в шлеме очень маленькие отверстия для глаз, и сам он был далеко не легким. Ей приходилось постоянно контролировать свои передвижения по сцене. Иногда знаменитость проводила в костюме по несколько часов.

"Было невыносимо жарко, но это часть работы", – цитирует Ларису Долину "Антенна-Телесемь". Певица ответственно подошла к соблюдению правил шоу "Маска". Ее команда тоже приезжала на съемки в масках.

По словам исполнительницы, труднее всего ей было скрыть свои вокальные данные. Поэтому члены жюри сразу поняли, что под маской Оленя скрывается именно Лариса Долина.

Напомним, Лариса Долина дошла до самого финала проекта. Однако победителем шоу "Маска" стал певец Анатолий Цой, выступавший под маской Льва.