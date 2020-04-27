После шоу "Маска" стало известно о побеге Ларисы Долиной

Вокалистка рада, что из-за самоизоляции может больше времени проводить в кругу семьи. Тем не менее, Лариса Долина продолжает активно трудиться.

Уже месяц, вокалистка, ее дочь Ангелина и внучка Александра живут на даче. За город знаменитость сбежала из-за вспышки коронавирусной инфекции. Лариса Долина работает в удаленном формате. Знаменитость встречается с учениками онлайн.

Вокалистка призналась, что, общаясь со студентами, заметила печальную тенденцию. Молодое поколение плохо знает русский язык. Долина винит в этом не только родителей воспитанников, но и коллег по цеху. Знаменитость отметила, что некоторые отечественные звезды "коверкают язык", например, неправильно ставят ударения. "Я и педагоги кафедры боремся с этим постоянно, успехи есть", – высказалась знаменитость.

Лариса Долина также сообщила, что ее внучка тоже теперь постоянно в Сети. Школа, в которой учится Александра, на время вспышки коронавируса перешла в дистанционный формат.

"Кроме того, сегодняшняя ситуация – это как раз то время, когда мы можем побыть вместе", – признается Лариса Долина. В свободное от работы время артистка и ее близкие читают, смотрят кино, заниматься музыкой и прогуливаются на свежем воздухе, сообщают "Известия".

Стоит отметить, что новость о том, что Лариса уже длительное время живет на даче, стало известно после завершения шоу "Маска". Долина дошла до финала проекта, заняв третье место.