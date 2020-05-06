Онлайн: Совещание Путина по коронавирусу
Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Среда
6 мая
Лента новостей
16:01
Ирина Лобачева влезла в грязный скандал с побоями
15:56
Путин призвал к осторожности при отмене карантина в России
15:41
Буря эмоций: звезда сериала "Великолепный век" показала годовалого сына
15:40
Фигуристка Трусова объявила об уходе
15:19
Кейт Миддлтон может стать королевой Великобритании в обход свекрови
15:12
Министр культуры России заразилась коронавирусом
15:08
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
15:03
Избитая Кравец неожиданно указала на Пугачеву
14:56
"Он тебя сожрет": Шура принес в дом странного питомца
14:51
Галкин впервые показал тайную комнату в своем замке
14:45
В Краснодарском крае у грудного ребенка нашли коронавирус
14:30
Мария Машкова оказалась в центре опасной шпионской игры
14:28
На месте перевала Дятлова произошло землетрясение
14:19
Совещание Путина по коронавирусу 6 мая 2020 года. Онлайн
14:15
"Невозможно было даже пол определить": Долина раскрыла секреты шоу "Маска"
14:15
Мария Шарапова заявила о желании спрятаться от всех
14:05
Бузова стала похожа на Малышеву
14:04
"Это безумие": известный врач высказался о продлении карантина из-за коронавируса
13:52
У звезды сериала "Не родись красивой" Петра Красилова обнаружен коронавирус
13:43
Москвичей предупредили о приближении грозы
13:39
Коронавирус, изыди: для срочной дезинфекции дачи Немоляевой отправили бойцов Росгвардии
13:38
Меган Маркл окончательно подмяла под себя принца Гарри
13:25
"Он этого не заслуживает": отказавшаяся от детей Варнава бросила жениха
13:21
"Требовательна и груба": экс-коллега раскрыл глаза на мерзкий характер Маркл
13:16
Минздрав о вакцине от коронавируса: Есть обнадеживающие результаты
13:12
Самолет с медиками на борту потерпел крушение
13:06
"Я вас пропалываю без сожаления": Гузеева ловко отбила хамские нападки
13:01
Названа вероятность введения режима ЧС в России
12:50
"Как хватает совести на такое?!": Навка взорвалась от слов о психическом расстройстве
12:50
"Покемон": обратившегося к украинцам Порошенко подняли на смех
12:49
"Не узнать!": Барановская нелепо остригла сына
12:44
"Кто меня проклял?": сделавшая пластическую операцию Анохина получила серьезную травму
12:33
"Это преступление!": Сафронов плюнул в лицо обобравшему Федосееву-Шукшину Алибасову
12:26
Маскирует недостатки внешности или характера: Федункив о важности чувства юмора
12:06
Стала известна причина высокой смертности у мужчин от коронавируса
11:34
Кафельникова возбудила народ снимком из постели
11:30
Специалисты бросились спасать отрезавшую себе грудь Анну Семенович
11:28
Ефремов о тяготах самоизоляции: Работать – это роскошь
11:23
Появились сообщения о скорой отставке Зеленского из-за коронавируса
11:16
Мамка – огонь: Борисова потрясла перед малолетней дочкой оголенной грудью
11:14
В Красноярском крае из больницы сбежал осужденный за убийство опасный преступник
11:11
С вертолета разбрасывать: Силуанов оправдал размер выплат для россиян
11:04
"Вы собираетесь стареть?": Федорова в мятой рубашке восхитила естественной красотой
10:51
Совещание Путина по коронавирусу: отмена или продление карантина
10:51
В Москве сотрудница полиции сломала позвоничник из-за пожара
10:48
Больше 10,5 тысячи заболевших: пандемия коронавируса в России приблизилась к рекорду
10:43
Звезду сериала "Папины дочки" контузило из-за взрыва
10:29
Джиган отреагировал на заявление Самойловой о разводе
10:21
В Москве для поимки агрессивной змеи в квартире понадобились спасатели
10:13
Известный певец оставил жену с ребенком из-за риска инфицирования
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Интимное видео Бузовой и ее возлюбленного "слили" в Сеть
"Достала всех!": оскандалившуюся Тодоренко просят остановиться
Галкин и Пугачева вместе с детьми закатили вечеринку на карантине
"Доведу дело до конца": Плющенко разразился гневной речью из-за сына
"Ее убьют": Соловьев боится за жизнь влезшей в бизнес Собчак
Народ требует убрать Киркорова из шоу "Маска"
Шоу-бизнес

Галкин впервые показал тайную комнату в своем замке

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморист вышел на связь с коллегой и продемонстрировал содержимое одной из комнат в его замке. Такого не ожидал никто.
прочитано 778 раз

Максим Галкин принял участие во флешмобе Ляйсан Утяшевой. Гимнастка и ее супруг Павел Воля пригласили известного юмориста провести тренировку. Правда, из-за режима самоизоляции собеседники занимались спортом каждый в своем доме, по видеосвязи. Галкин, например, подключился из замка в деревне Грязь, где много лет живет с Аллой Пугачевой и детьми.

ПО ТЕМЕ

Шестилетний сын Галкина поразил знанием французского

Галкин и Пугачева вместе с детьми закатили вечеринку на карантине

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

 Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

Ранее Максим неоднократно показывал владения, однако той комнаты, где он занимался гимнастикой, поклонники еще не видели. Включив видео с совместной тренировки звезд на ютуб-канале Ляйсан, пользователи Сети заметили помещение с белыми стенами. Там стоит беговая дорожка, массажное кресло и даже рояль. Поэтому сложно сказать, для чего именно нужна эта комната. Павел Воля не смог не прокомментировать увиденное. "Это же "тайная" комната!" – воскликнул он.

Кстати, Алла Пугачева однажды показала поклонникам, как проводила экскурсию по замку для своей подруги Лаймы Вайкуле. Артистка тогда призналась, что комнат в доме бессчетное количество, и она не знает назначение некоторых из них.


Автор: 6 мая 2020, 14:51

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Покемон": обратившегося к украинцам Порошенко подняли на смех
Появились сообщения о скорой отставке Зеленского из-за коронавируса
Путин и Лукашенко обсудили кадровые вопросы
Вскрылись истинные мотивы наплевавшего на коронавирус Лукашенко

Шоу-бизнес

Ирина Лобачева влезла в грязный скандал с побоями
Кейт Миддлтон может стать королевой Великобритании в обход свекрови
Избитая Кравец неожиданно указала на Пугачеву
"Он тебя сожрет": Шура принес в дом странного питомца

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна

Наследница юмориста удивила народ
Шоу-бизнес

"Уже не хожу": у Надежды Бабкиной отказали ноги

Певица пожаловалась на ухудшение состояния
Шоу-бизнес

Постаревшая Кадышева ужаснула внешним видом

Поклонники обеспокоены состоянием здоровья артистки
Коронавирус

Совещание Путина по коронавирусу: отмена или продление карантина

Ведомства подготовили рекомендации по режиму самоизоляции

Гороскоп

Совет на выходные, 1-5 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Гороскоп на 30 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Агент заступился за Медведеву после скандала
"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+