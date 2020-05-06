Нетребко в карантин выскочила на улицу в трикотажном костюме

Анна Нетребко живет в столице Австрии. Там карантин начали постепенно ослаблять, поэтому люди уже могут выйти на улицу для прогулок и прочих дел. Местные жители даже начали посещать магазины одежды и обуви. Нетребко, например, недавно приобрела туфли без каблука со стразами.
Анна сделала публикацию в своем инстаграм-аккаунте и рассказала, что в местных магазинах теперь собираются очереди, все спешат за покупками после долгих дней самоизоляции. Трудно попасть и в салоны красоты. "Возвращение цивилизации…", – написала певица. При этом, народ все равно соблюдает дистанцию и пользуется антисептиками, отметила знаменитость.
А пока Нетребко самостоятельно укладывает волосы и делает прическу. Она часто гуляет, наслаждается хорошей погодой. Для выхода на улицу Анна выбирает красивые наряды. Например, недавно она надела красивый белый трикотажный костюм с красными полосами и примерила кардиган.
Поклонники оценили внешний вид певицы, а также порадовались, что в Вене наконец-то все восстанавливается. "Какая радость!", "Берегите себя", "Ура! Возвращение к привычной жизни", "Ждем послабление карантина и у нас", – написали фолловеры.
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