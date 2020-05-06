Петров показал интимное фото с возлюбленной

Петров показал откровенный снимок с избранницей. Так актер решил поздравить возлюбленную с днем рождения.

До недавнего времени Александр Петров старался не демонстрировать свою личную жизнь. Совместные снимки с избранницей хоть и появлялись в Сети, однако они были куда сдержаннее, чем публикация актера, сделанная накануне. Петров выложил снимок. где он целуется со Стасей Милославской. "С днем рождения! Люблю тебя", – подписал фото Александр. Свои пожелания звезда российского кино, видимо, озвучила лично.

Поклонники признались, что удивились интимному снимку, который показал актер. Правда, фото получилось нечетким. По поводу качества решил пошутить один из подписчиков Петрова. "На домофон что-ли фоткали", – прокомментировал фолловер.

Стоит отметить, что недавно Милославская сообщила о пополнении. У девушки исполнилась заветная мечта, у нее теперь есть домашний питомец – котенок по кличке Саманта. За ним Стася следит вместе с Александром, ведь девушка живет в квартире избранника.

Напомним, ранее Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум, с которой вместе снимался в фильме "Притяжение".