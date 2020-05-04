Обиженная на Борисову Волочкова передумала отстаивать в суде честь и достоинство

Анастасия Волочкова обиделась на Дану Борисову за то, что телеведущая назвала ее алкоголичкой. Балерина даже подала заявление в суд. Но спустя некоторое время Волочкова все же передумала вести разборки.

В начале апреля произошел скандал после слов Даны Борисовой об Анастасии Волочковой. Звезда "Армейского магазина" неоднократно называла балерину алкоголичкой. Терпение Насти лопнуло, и поэтому она решила довести дело до суда. Танцовщица отнесла заявление и спокойно ждала дня расплаты над Борисовой.

Дана узнала об иске от поклонников, она решила защититься и наняла хороших адвокатов. Но разбираться не пришлось, ведь иск, как оказалось, Волочкова подала с нарушениями. В конце месяца балерина якобы принесла в суд дополнительный пакет документов, но позднее все же отозвала заявление. Видимо, Анастасия пообщалась с юристами своей оппонентки и приняла решение не развязывать войну.

Борисова не боится обиженной Волочковой. Телеведущая не собирается отказываться от своих слов или извиняться перед танцовщицей. Она отмечает, что имеет право высказывать личное мнение. По большому счету, Дане наплевать на Анастасию, и различные комментарии она считает лишь своей работой. "Если видишь распухшую, неопрятную женщину с запахом алкоголя, то с моим экспертным опытом можно стопроцентно сказать, если ли у нее проблемы", – оправдывалась Борисова.