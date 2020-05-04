Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Врачи бросились спасать добитого с особым цинизмом пожилого Джигарханяна
"Сдам в психушку!": Аманти в ужасе от бессовестных выходок Казаченко
Дочь оставила странную запись после слов о фиктивной болезни Заворотнюк
"Нужно молиться": близкий друг Бабкиной выпустил обращение
"Лапочка!": Малышева поздравила Гузееву с рождением сына
партнеры
Понедельник
4 мая
Лента новостей
14:13
"Очень боимся": главврач больницы в Коммунарке о ситуации с коронавирусом в России
14:00
Степаненко потратила миллион рублей на пластические операции
13:32
Козловский растрогал народ снимком с маленькой дочерью
13:19
"Достала всех!": оскандалившуюся Тодоренко просят остановиться
12:53
Юлия Пересильд сообщила об уходе
12:47
Недавно женившийся Макаревич не живет со своей супругой
12:14
"У меня праздник!": Кормухина показала новорожденного ребенка
12:11
С чего начинается коронавирус? Названы самые ранние симптомы
12:07
В семье Ольги Орловой случилась беда
11:41
"Проще расстаться": парень Бузовой устал от капризов возлюбленной
11:34
"Бывает больно": Климова сделала признание
11:00
Более 10 тысяч заразившихся: коронавирус в России не отступает
10:47
"Вырезали несколько внутренних органов": певица раскрыла жуткие подробности борьбы с раком
10:28
Стали известны подробности развода Оксаны Самойловой и Джигана
10:17
"За каждое слово ответите!": Рудковская взбесилась из-за гнусной лжи
09:58
В Минздраве заявили о продлении карантина: Может быть еще один пик
09:46
Какая погода будет в России на 9 мая
08:28
Опубликованы данные на 4 мая о погибших от коронавируса в Москве
08:06
Коронавирус разрушил грандиозные планы Риты Дакоты
06:38
Не постеснялась: Меган Маркл скопировала образ Кейт Миддлтон
04:29
Всплыла история с жестоким избиением Нагиева
02:14
Водонаева хочет подкорректировать информацию о себе на "Википедии"
01:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 мая 2020 года
00:19
"Помираю что ли?": у Башарова диагностировали отклонение
22:03
"Вот это телочка": Ковальчук услышала высшую похвалу от мужа
20:14
Слухи о массовом чипировании людей из-за коронавируса шокировали народ
18:41
Джиган резко осунулся после лечения от наркозависимости
18:23
15 лет разлуки: почему Стас Садальский не общается с Ларисой Удовиченко
18:08
Больше не сексуальная: Караулова предстала с волосатыми ногами
17:56
Родившая Миронова не избавилась от опасного пристрастия
17:52
"Сказка для бедных": выписанную из больницы Бабкину уличили в наглой лжи
17:52
Врач назвал единственный способ спасти Россию от коронавируса
17:51
Сухой паек для суровых времен: Кончаловский закупил консервов на три месяца
17:31
Звезда сериала "Сваты" удивила уникальными кадрами со съемок
17:17
Победитель шоу "Маска" тайно сделал пластическую операцию
16:41
Бабкина потратила на лечение баснословную сумму
16:26
"Время беспощадно": поклонники перепугались из-за внешности Андрея Губина
15:43
Адвокат поведала о происхождении многочисленных квартир у Федосеевой-Шукшиной
15:33
Пережила жуткий стресс: врач прописал Бабкиной успокоительное
15:08
"Кашель стоит оглушающий": подхватившая инфекцию Васильева ужаснулась ситуации в больнице
14:35
Надо будет усиливать: Попова рассказала о продлении карантина после майских праздников
14:03
"Беспомощный": стало известно о сокрушительном провале Зеленского
14:00
Пока россияне сидят на карантине: семья Фриске устроила шумную пирушку
13:32
"Сердце екнуло": Башаров встретился с отцом спустя 30 лет
13:16
Россияне ахнули от снимка Киркорова с братом-близнецом
13:00
Григорьев-Апполонов показал Ротару в экстремально короткой юбке
12:47
На седьмом месяце: вид беременной певицы Славы стал сенсацией
12:28
Спасибо коронавирусу: в Европе рассказали об отмене антироссийских санкций
12:27
Собчак вылила ушат помоев на оскандалившуюся Тодоренко
12:13
Степаненко объяснила исчезновение шоу "Еще не вечер" из эфира
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сама на себя не похожа: изменившаяся Фриске вызвала шок
Устроившей разборки с Разиным Кудрявцевой пророчат позорный провал
Выпуск "БесогонТВ" Михалкова про чипирование людей со скандалом сняли с эфира
“Мне хочется кричать”: Бузова разрыдалась из-за отсутствия интимной жизни
Лолита заявила об инопланетном происхождении коронавируса
Пока россияне сидят на карантине: семья Фриске устроила шумную пирушку
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд сообщила об уходе

Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Пересильд сообщила об уходе. Актриса поделилась своими переживаниями из-за профессии.
прочитано 617 раз

Юлия Пересильд считается одной из самых популярных российских актрис. Одной из ее последних работ стала роль Настасьи в сериале "Зулейха открывает глаза". Однако, как оказалось, путь звезды был непростым, однажды она даже хотела бросить карьеру. Артистка боялась, что не сможет добиться успеха.

ПО ТЕМЕ

Почему Пересильд отказалась от роли Пугачевой

Юлия Пересильд с дочками восхитила Веру Брежневу

 Юлия Сергеевна Пересильд

Юлия Сергеевна Пересильд Актриса

Об уходе она задумалась во время подготовки к спектаклю в Театре Наций "Женитьба Фигаро", где ее партнером по сцене был Евгений Миронов. "Думала: доколе я буду портить жизнь партнерам и всем остальным, чувствовала себя наитупейшей коровой, которая мешает всем остальным играть", – вспомнила Юлия Пересильд.

Ее мнение поменялось после разговора с Кириллом Серебрянниковым. Режиссер пригласил молодую артистку в ресторан после одной из репетиций. Он поблагодарил Юлию Пересильд за то, что она внимательно слушает его и выполняет все задания. После этого эпизода актриса поняла, что выбрала верный путь.

Отметим, что дочь артистки Маша хочет пойти по стопам матери. Так, 10-летняя наследница знаменитости уже приняла участие в фильме Алексея Учителя под названием "47.Цой". Сама Юлия Пересильд до сих пор не может поверить, что дала согласие на съемки ребенка. "Дети в кино – особая графа, я не уверена, что это всегда полезно", – цитирует ее StarHit.

Автор: 4 мая 2020, 12:53

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Беспомощный": стало известно о сокрушительном провале Зеленского
В Кремле высказались об уходе Мишустина после новостей о коронавирусе: Ерунда
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
Скандальное решение Зеленского назвали причиной распада Украины

Шоу-бизнес

Козловский растрогал народ снимком с маленькой дочерью
"Достала всех!": оскандалившуюся Тодоренко просят остановиться
Юлия Пересильд сообщила об уходе
Недавно женившийся Макаревич не живет со своей супругой

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 мая 2020 года

Как борются с эпидемией
Шоу-бизнес

На седьмом месяце: вид беременной певицы Славы стал сенсацией

Певице страшно думать, что будет дальше
Шоу-бизнес

Стали известны подробности развода Оксаны Самойловой и Джигана

Видимо, модель не простила супруга

Шоу-бизнес

Собчак вылила ушат помоев на оскандалившуюся Тодоренко

Звезда сделала громкое заявление

Гороскоп

Совет на выходные, 1-5 мая 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2020 года
Гороскоп на 30 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Агент заступился за Медведеву после скандала
"Жуть, конечно": посиневшая Исинбаева вызвала отвращение
"Не хочу никому лизать задницу": Ягудин высказался об отношениях с Плющенко
Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+