Юлия Пересильд с дочками восхитила Веру Брежневу

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Юлия Пересильд. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" Юлия Пересильд поделилась трогательным роликом. Артистка и ее дочери, десятилетняя Аня и семилетняя Маша, спели песню Анны Герман "Город влюбленных".
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Юлия Пересильд пожелала поклонникам хорошего дня, терпения и сил в нелегкое время вынужденной самоизоляции. "А еще влюбленности в каждый новый день..." – написала артистка.

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 Юлия Сергеевна Пересильд

Юлия Сергеевна Пересильд Актриса

Видеозапись очень понравилась подписчикам звезды в "Инстаграм". Обыватели по достоинству оценили вокальные данные самой Пересильд и ее наследниц. Среди тех, кто отметил певческий талант актрисы, оказалась исполнительница Вера Брежнева. Вокалистка поблагодарила Юлию, Анну и Машу за создание хорошего настроения.

Отметим, что Юлия Пересильд часто радует фанатов снимками и видео с детьми. У девочек, которых актриса родила от режиссера Алексея Учителя, много талантов.

Напомним, на днях на экраны вышла теленовелла "Зулейха открывает глаза". В картине Юлия Пересильд сыграла одну из главных ролей – Настасью.

По словам Пересильд ей было сложно вжиться в образ своего персонажа. Настасья оказалась не близка Юлии. "Это просто дикость, когда такими путями пытаются построить лучшую жизнь. Я не верю в то, что через убийства и кровопролитие можно прийти к миру, любви и счастью", – говорила звезда ранее. Артистка считает, что ее героиня только внешне кажется сильной, на самом деле она растеряна, ведь никто не научил ее любить. Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".

Автор: 16 апреля 2020, 17:28
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Марина Буйлова
Ответить
Очень люблю эту безумно талантливую актрису, не ожидала, что она еще и такими вокальными данными обладает,шикарно просто!
1

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