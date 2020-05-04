Известную актрису выгнали из "Танцев со звездами" из-за коронавируса

Известная ведущая Мария Ивакова радует зрителей отличной пластикой и зажигательными танцами в паре с двукратным победителем телепроекта Евгением Папунаишвили. Однако накануне девушка рассказала на своей странице в "Инстаграме", что у нее заподозрили коронавирус. В связи с этим пара не будет принимать участие в ближайшем выпуске шоу "Танцы со звездами".
"Сегодня мы не будем танцевать. В целях безопасности я и Евгений Папунаишвили сегодня дома", – написала знаменитость. Ивакова сообщила, что ее тест на коронавирусную инфекцию направили в Роспотребнадзор на дополнительную проверку. Результаты будут известны только через несколько дней. При этом ведущая отметила, что хорошо себя чувствует.
На предстоящем выпуске шоу "Танцы со звездами" пара должна была выступить с зажигательным афроамериканским танцем суперджайв. Если результаты Иваковой окажутся отрицательными, артисты покажут свой номер через неделю.
Отметим, что организаторы шоу "Танцы со звездами" стали одними из немногих, кто решился продолжать съемки в период пандемии. Для того чтобы не прекращать работу в текущих условиях, всем участникам приходится соблюдать повышенные меры гигиены.
При этом до последнего времени удавалось оградить звездных участников от заразы. Обходились обычными травмами: Елена Летучая выбыла из-за сломанного ребра, а Екатерина Варнава потянула связки. Теперь же проект могут закрыть на карантин.
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